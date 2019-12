Il y a 30 ans, un homme exprimait sa haine des femmes en tuant 14 étudiantes à Montréal

Montréal, 6 décembre 1989, fin d’après-midi. Un homme entre, arme à la main, dans les locaux de l’école polytechnique de Montréal. Il tire. Plusieurs fois. Ce jour-là, les victimes s’appellent Geneviève, Nathalie, Barbara, Anne-Marie, Maryse… Toutes des femmes, jeunes, entre 20 et 25 ans. Cette fusillade, qu’on ne pensait voir qu’aux Etats-Unis, tuera 14 femmes et fera 14 blessés (10 femmes et 4 hommes). Ce drame, survenu il y a exactement trente ans, est la tuerie de masse la plus meurtrière de toute l’histoire du Canada, comme le rappelait Slate.fr en 2017.

L’auteur des coups de feu s’appelle Marc Lépine. Avant de se rendre à l’école polytechnique avec sa carabine Ruger 10/22, il a rédigé une lettre. Ce texte ne laisse aucun doute sur ses intentions. "J’ai décidé d’envoyer Ad Patres les féministes qui m’ont toujours gâché la vie", écrit-il. "Les féministes ont toujours eu le dont de me faire rager. Elles veulent conserver les avantages des femmes (ex. assurances moins cher, congé de maternité prolongé précédé d’un retrait préventif, etc.) tout en s’accaparant de ceux des hommes."

Vous n’êtes toutes qu’un tas de féministes

C’est dans cet état d’esprit mortifère que Marc Lépine a pris la direction de l'école d'ingénieurs montréalaise. Il est entré dans un auditoire où se trouvait une soixantaine d’étudiants. Il a demandé aux personnes présentes de se séparer en deux groupes. Les hommes d’un côté, les femmes de l’autre. Face aux étudiants incrédules, le tueur lance : "Vous êtes des femmes, vous allez devenir des ingénieures. Vous n’êtes toutes qu’un tas de féministes, je hais les féministes."

Marc Lépine parcourt les couloirs de l’école, la cafétéria, des salles de classe… A chaque fois qu’il voit une femme, il ouvre le feu. Jusqu’à arriver presque à court de munitions. L’une de ses dernières balles, elle sera pour lui. Il se suicide d’un tir dans la tête. La tuerie aura duré au total une vingtaine de minutes. Les téléspectateurs belges n’en entendront parler que brièvement. Le 7 décembre 1989, la RTBF est en grève. Et le journal télévisé a des allures de journal parlé, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.