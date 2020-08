Il y a 25 ans, An et Eefje disparaissaient : la ville d’Hasselt leur rend hommage

Il y a 25 ans jour pour jour, An Marchal et Eefje Lambrecks disparaissaient à la suite d’un enlèvement organisé par Marc Dutroux et Michel Lelièvre. Ce dimanche, la ville d’Hasselt organise un événement de commémoration pour les deux victimes.

An, 17 ans et demi, et Eefje, 19 ans et demi, étaient en vacances à Westende avec des amis. Le 22 août 1995, les deux Limbourgeoises sont parties en tram au casino de Blankenberge pour assister au spectacle de Rasti Rostelli, un illusionniste. Elles montent sur scène et se font hypnotiser.

Vers 22h30, elles ont quitté le casino. Les deux copines ratent le dernier tram qui devait les ramener à Westende. Elles décident alors de se rendre au terminus d’Ostende pour ensuite rentrer en auto-stop. Un employé de la société De Lijn les a reconnues formellement sur le quai à Ostende, vers 1h20.

Le mercredi 23 août, les copains d’An et Eefje sont inquiets : elles ne sont pas rentrées.

L’enquête révélera que Marc Dutroux et Michel Lelièvre avaient repéré leurs victimes à Ostende. Ils étaient selon leurs dires en "maraude". An et Eefje faisaient du stop pour regagner Westende.

Maltraitées, violées, droguées, elles ont été emmenées à Marcinelle, chez Marc Dutroux. Julie et Mélissa, les deux petites liégeoises de 8 ans, disparues depuis juin 1995, y étaient déjà séquestrées.

Commémoration à Hasselt

Ce dimanche, la ville d’Hasselt rend hommage aux filles dans le parc de la ville, près du Centre culturel en présence des familles. Le thème de la célébration sera les droits universels de l’enfant. La télévision locale TVL va retransmettre la commémoration sur ses antennes.