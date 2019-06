Il y a 10 ans, Frank De Winne devenait le premier Européen à commander la Station Spatiale Internationale

La fragilité de la terre…

Après deux ans et demi de préparation, Frank De Winne raconte à quel point il était heureux de partir, heureux mais aussi un peu anxieux. Pendant 188 jours, avec le Russe Roman Romanenko et du Canadien Robert Thirsk, il va réaliser l’ensemble des missions qui lui sont confiées. Les trois hommes deviendront de véritables amis qui se voient encore aujourd’hui. Mais ce que Frank De Winne retient aussi de sa mission, c’est la fragilité de la terre. "Quand on est en haut, on se rend compte que l’atmosphère est très très fine, c’est une toute petite planète dans un immense univers. On ne peut pas vivre ailleurs que sur cette planète et on voit qu’on n’en prend pas bien soin. Et puis on voit aussi qu’il n’y a de frontière. Les frontières, ce sont des lignes imaginaires pour lesquelles on est prêt à se battre. Ça fait réfléchir sur notre humanité".