Il va faire très chaud: comment mesure-t-on la température en Belgique?

Jusqu’à 40 degrés attendus localement en Belgique cette semaine… Des températures qui seront relevées dans 140 stations partout sur le territoire, dont une centaine située dans les jardins de particuliers.

Ces abris, fermés, contiennent deux thermomètres, à l’alcool et au mercure, pour mesurer respectivement les températures minimales et maximales. Le relevé a lieu tous les matins à 8 heures. "Comme on a de longues séries de références qui ont été effectuées à l’origine avec des appareils de mesure manuels, on conserve ces appareils pour pouvoir faire des étalonnages et des comparaisons, et parfois faire des petites corrections entre les différents types d’abris", explique Pascal Mormal, météorologue à l’IRM.

Depuis une quinzaine d’années, ces stations manuelles sont complétées par des stations automatiques. Ces dernières permettent de prendre des mesures en temps réel et de les envoyer directement à l’IRM. On en compte une trentaine sur le territoire aujourd’hui. Mais leur nombre est appelé à augmenter.

"On va de plus en plus se diriger dans le futur vers des mesures automatiques des températures", poursuit Pascal Mormal. "D’autant qu’ici en Belgique, on est également confronté au fait qu’on ne pourra bientôt plus utiliser de thermomètre à mercure, et donc on va devoir rapidement trouver une solution pour remplacer ces mesures effectuées de façon manuelle."

Ces stations vont-elles mesurer un nouveau record de température ces prochains jours ? En 1947, il avait fait 36,6 degrés à Uccle (compte tenu des corrections par l’IRM de la température enregistrée à l’époque, pour la rendre comparable aux mesures actuelles).