Il va faire chaud pour les 20 km de Bruxelles: nos conseils pour éviter le coup de chaleur

Depuis quelques années déjà, les organisateurs des 20 kilomètres de Bruxelles, ont développé le programme de prévention "Run for Zéro" . Un programme pour éviter les accidents le jour de la course et pour que vos 20 kilomètres restent un plaisir.

L'organisatrice de la course, Carine Verstraeten, rappelle aussi que cette année "nous avons travaillée avec notre fournisseur officiel d'eau pour développer une bouteille recyclable, gratuite et nous avons renforcé le nombre de bouteilles mis à disposition des coureurs".

Mais de dispositif est beaucoup plus complet, avec pas moins de 14 postes de secours le long du parcours, 1 boisson isotonique offerte a mis course, des "queue-de-paon" (diffuseur d'eau) installés par les pompiers à trois endroits sur le trajet.

"Et si la chaleur est vraiment trop importante nous demandons à la population de sortir leur tuyau d'arrosage, notre but est que tout le monde rentre en forme chez lui après la course" conclu Carine Verstraeten.