Il suffisait d'y penser, voici les pailles en paille

Le 1er janvier 2021, interdiction des pailles et autres objets en plastique à usage unique dans toute l'Union Européenne - © ERIC BARADAT - AFP

Biologie : de la paille à la paille - JT 13h - 07/08/2019 Les pailles en plastique bientôt bannies de notre quotidien. De plus en plus d'alternatives existent : le carton, l'inox, le bambou.... et la paille. Un agriculteur français a décidé de recycler les tiges du seigle qu'il produit pour les transformer en pailles. Une piste en plus... Et il en faut quand on sait qu'un milliard de pailles sont jetés chaque jour dans le monde.