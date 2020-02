"Il nous reste les mots ": le dialogue de deux pères meurtris après les attentats du Bataclan

Que reste-t-il après la perte d’un enfant ? Les deux pères meurtris se sont rencontrés et ont dialogué pour se souvenir, pour comprendre, pour faire leur deuil. C’est de cet échange inédit entre deux hommes a priori totalement opposés qu’est né le livre “Il nous reste les mots”. Ensemble, ils y déroulent le récit de leur 13 novembre 2015 et nourrissent une réflexion apaisée sur la radicalisation, l’éducation ou le deuil.

Georges Salines et Azdyne Amimour ont un tragique point commun : celui d’avoir perdu leur enfant dans les attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan. Lola (28 ans), la fille de Georges, comptait parmi les victimes des terroristes, alors que Samy Amimour (28 ans), le fils d’Azdyne, était l’un des trois assaillants. On ne sait pas si Lola est morte des balles de Samy, mais leurs destins se sont entrecroisés dans cette nuit où 138 personnes ont perdu la vie dans la capitale française.

Georges Salines et sa fille, Lola. - © Tous droits réservés

Une rencontre inédite entre deux pères

Début 2017, Georges Salines est contacté par Azdyne Amimour, le père d’un des responsables de la mort de sa fille. “J’étais président d’une association des victimes lorsque j’ai reçu un mail d’Azdyne pour me rencontrer” explique Georges Salines. ”Au départ j’étais perplexe et anxieux : je ne savais pas pourquoi il souhaitait me rencontrer...”

L’envie de s’expliquer pour Azdyne, d’essayer de comprendre comment son propre enfant a pu se radicaliser au point de commettre l’irréparable. Pour Georges, sa curiosité le pousse à accepter : “J’étais en réalité prêt pour cette rencontre, car j’avais déjà été en contact avec des mères de djihadistes à l’occasion d’une conférence. Là, j’avais pu mesurer à quel point la souffrance de ces femmes était importante, mais aussi qu’elles ne répondaient en rien au cliché que l’on peut avoir en tête des parents de terroristes.”

La vision de la société à l’égard de ces parents est en effet souvent très dure : ils ont forcément dû être des “mauvais” parents pour que leurs enfants en viennent à se radicaliser. “Il était bien difficile de faire d’éventuels reproches à ces parents sur des erreurs éducatives évidentes. Ils sont des victimes d’une autre manière que la mienne. Je ne cherche pas à comparer les souffrances des uns et des autres.”

Être parent d’un terroriste implique une triple souffrance selon Georges Salines : la tristesse de voir mourir un enfant qu’ils n’ont jamais cessé d’aimer, la douleur d’avoir perdu le contact intellectuel et de les avoir vus partir se radicaliser dans des pays étrangers comme la Syrie, et la culpabilité de ne pas avoir pu empêcher des massacres.” Des choses nous échappent. J'ai failli quelque part. Je n’arrive toujours pas à trouver. Ce pourquoi me hante jusqu’à présent.” expliquait ainsi Azdyne Amimour à nos confrères de France Info.