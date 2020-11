Il n'y aura pas un seul vaccin anti-covid pour tout le monde, mais toute une panoplie

Le vaccin contre le covid 19 va-t-il nous sauver ? Beaucoup le voient comme le remède le plus efficace à la pandémie. D’autres sont très sceptiques ou même antivaccin. En tout cas, une 50aine de laboratoires pharmaceutiques et d’université se sont lancés dans une course au vaccin. Une dizaine sont dans la phase finale des tests clinique et l’un d’eux, Pfizer, annonce des résultats très positifs.

Pourtant ce nouveau vaccin est assez unique en son genre et donc difficile à mettre au point. Explications dans CQFD avec Jean-Michel Dogne, directeur du département de pharmacie de l’UNamur et membre du Comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale de l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) et Emmanuel André, microbiologiste à la KU Leuven et ancien porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus.

Un vaccin d’un nouveau genre

Le vaccin en cours de développement chez Pfizer, et c’est le cas des candidats vaccins d’autres laboratoires, est basé sur, ce qu’on appelle, une plateforme vaccinale dite "ARN messager" (acide ribonucléique messager), et ça, c’est une première pour un vaccin. C’est la première fois que cette plateforme vaccinale est utilisée. "Chaque plateforme a ses avantages et ses inconvénients explique Jean-Michel Dogne. L’avantage d’un vaccin ARN messager aujourd’hui, c’est qu’il peut être développé très vite. Dès que, en janvier, de Chine, on a eu la séquence génétique du virus, on a pu commencer à travailler. Par contre, aucun vaccin, aujourd’hui, n’est sur le marché avec cette technologie. Sa production est donc un challenge".