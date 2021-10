Il n'y aura pas de train entre Bruges et Ostende pendant les vacances d'automne

Les vacanciers qui voudraient profiter de l'iode de la mer du Nord pendant les vacances d'automne ont intérêt à bien planifier leur trajet: il n'y aura pas de train entre Bruges et Ostende entre le 30 octobre et le 7 novembre, soit toute la durée des congés scolaires, indique jeudi la SNCB.

Infrabel y rénovera les caténaires entre Ostende et Jabbeke et y effectuera des travaux de maintenance entre Jabbeke et Bruges.

Concrètement, le trafic ferroviaire vers Ostende sera soit limité à Bruges, soit dévié par Blankenberge. Des bus de remplacement seront mis en service entre Bruges et Ostende et des trains supplémentaires circuleront aussi entre Bruges et Blankenberge.

La SNCB conseille aux voyageurs de consulter le planificateur de voyage ou l'application des chemins de fer pour planifier au mieux leur trajet.