Selon l'autorité de protection des données, prendre la température des passagers dans les aéroports n'est pas légal

Ce lundi, les aéroports de Zaventhem et Charleroi reprennent les vols touristiques. Parmi les mesures pour rassurer les voyageurs, il y a la prise de température corporelle, et la mise à l’écart des personnes fiévreuses. C'est ce qui résulte des recommandations de l'association internationale de l'aviation civile. Il apparaît cependant que cette pratique ne repose sur aucune base légale, et qu’elle est donc théoriquement… interdite, en droit belge.

C’est du moins ce qui est écrit dans une publication de la très officielle "autorité de protection des données": la saisie d’une information sur la santé de quelqu’un, au moyen d’un appareil sophistiqué, d’un système automatisé ou perfectionné, doit obéir à des règles précises. Un traitement de ce genre de renseignement n’est pas permis.

Mais qu’est-ce qu’un traitement ? Il n’est pas nécessaire que le thermomètre électronique enregistre les données, il suffit qu’il y ait un "usage", en l’occurrence, refuser l’embarquement d’un passager. Le contrôle par thermoscan n’est pas plus autorisé dans une école, dans une usine, dans un atelier.

A l’entrée d’un hôpital, comme c’est le cas actuellement dans de nombreux établissements, pas de problème : une exception est prévue pour raison médicale dans un cadre strictement médical.

L'avis a été diffusé voici juste une semaine, mais il n’a apparemment guère été lu. L’autorité de protection des données demande au gouvernement de prendre rapidement des dispositions, pour préciser qui peut faire quoi, quand, et comment.