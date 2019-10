Il meurt d'un malaise sur la Grand'Place de Courtrai, huit badauds passent à côté de lui sans l'aider: enquête ouverte

Le parquet a pu identifier certains passants. Ils risquent en théorie une peine de prison de huit jours à un an et une amende de 4.000 euros. Une autopsie externe laisse penser que le quadragénaire est décédé d'une mort naturelle.

La victime était assise sur un muret, vers midi, lorsqu'elle a fait un malaise. Selon le parquet, huit personnes sont passées à côté du quadragénaire sans lui venir en aide. Les services de secours n'ont été alertés que bien plus tard et l'homme est décédé entre-temps. Un procès-verbal a été dressé pour négligence coupable, soit le fait d'omettre d'aider quelqu'un se trouvant en grand danger, et une enquête est ouverte.

Une réaction plus courante qu'on ne le pense

Aussi choquante qu'elle puisse paraître, cette attitude d'indifférence est plus répandue qu'on ne le pense. Il y a quelques années, la chaîne Youtube belge "Would you react?", littéralement "Est-ce que vous réagiriez?", avait mis en scène le malaise d'une femme en plein centre-ville à Bruxelles... et l'indifférence était là aussi l'attitude privilégiée...