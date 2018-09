Il manque plus de 300 facteurs chez Bpost

Bpost cherche actuellement plus de 300 facteurs. En cause : un manque d'effectifs important qui engendre des ratés de distribution du courrier. Un problème qui persiste depuis des mois dans certaines régions du pays, annonce ce samedi Het Laatste Nieuws.

La grande banlieue de Bruxelles, en particulier du côté de Ternat et de Zaventem, est touchée par cette pénurie de personnel. Même constat du côté de Malines, des environs des ports d'Anvers, de Gand et Les régions qui relient Gand, Bruges (Meetjesland) et Anvers (pays de Waes).

C'est l'incertitude pour les habitants de ces zones, qui ne ne savent pas si le facteur passera bien devant chez eux chaque jour. Dans certaines localités de Flandre orientale, comme Kluizen, on ne s'étonne même plus de ne rien recevoir dans sa boîte aux lettres durant dix jours.

"Il y a beaucoup de concurrence dans certaines régions à cause de la présence d'autres grands employeurs", répond-on chez Bpost. "On ne parvient tout simplement pas à combler les postes vacants."

Des recrutements prévus

Le mois prochain, l'entreprise postale lancera une grande campagne de recrutement pour combler les 308 postes pour lesquels elle cherche quelqu'un. "Que Bpost pense aux conditions de travail", glissent les syndicats, faisant allusion à l'augmentation de la charge de travail. Ni la CGSP ni le SLFP n'envisagent de grèves nationales dans le secteur mais ils n'excluent par contre pas des actions locales.