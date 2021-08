Il grimpe, il grimpe, le variant Delta : 94,6% des nouvelles contaminations en Belgique

C’était prévisible : le variant Delta poursuit son occupation du terrain en Belgique. Déjà dominant depuis plusieurs semaines, ce variant préoccupant apparu en Belgique pour la première fois le 6 avril 2021 représente désormais près de 95% des nouvelles contaminations chez nous, d’après les analyses du laboratoire de référence de l’UZ Leuven et de la KU Leuven qui séquence le génome du virus. Ce variant est sensiblement (60%) plus contagieux que le variant Alpha qui dominait jusqu’ici, et qui était lui-même plus transmissible que la souche d’origine du SARS-CoV-2.

985 séquences positives ont été collectées par le laboratoire de référence entre le 19 juillet et le 1er août, parmi lesquelles :

- Le variant Delta (B.A.617.2, anciennement appelé variant "indien") représentait 94,6% (contre 89% dans le rapport de la semaine dernière) ;

- Le variant Alpha (B.1.1.7, anciennement appelé variant "britannique") ne représentait plus que 3,7% (contre 8,4% dans le rapport précédent).

Les autres variants ne représentent plus que moins de 1% des souches du coronavirus en circulation.