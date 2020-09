"Il faut vraiment réveiller nos politiques parce qu'ils ne prononcent pas le mot 'climat'" selon Adélaïde Charlier

Le mouvement Fridays for Future prévoit une nouvelle grève mondiale pour le climat ce vendredi 25 septembre. Les jeunes du monde entier sont à nouveau appelés à se mobiliser contre l’insuffisance des réponses politiques au réchauffement planétaire.

A Bruxelles, où les grands rassemblements restent interdits en raison de l’épidémie de Covid-19, le mouvement Youth For Climate Belgium prévoit une action en comité restreint sur la place de la Monnaie. Dans le monde, ce seront 3000 points d’actions mis en place ce vendredi.

"On veut vraiment mettre en avant aujourd’hui les personnes et les espaces déjà touchés par l’urgence climatique parce qu’on parle trop souvent de notre futur ou de sauver le futur de notre génération" détaille Adélaïde Charlier coordinatrice francophone du mouvement Youth for Climate et invitée dans Matin Première ce vendredi. "Pourtant, les conséquences sont déjà présentes. Des personnes sont déjà en train de perdre leur endroit, leur environnement et même leur vie. Et donc c’est pour ça aujourd’hui qu’on veut mettre ça en avant, c’est une réelle urgence qu’on ne parle pas de demain".

La crise du coronavirus aura toutefois eu un impact positif sur le choix du monde de transport des Belges : "On a remarqué que les transports en vélo et les transports en plein air, c’est-à-dire dès qu’on peut marcher, etc. sont remis en avant. Par exemple moi dans ma ville à Namur, on circule beaucoup moins vite en voiture pour que les piétons et les vélos aient plus de place."