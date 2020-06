Déconfinement et mobilité : "Il faut donner les moyens et l'envie aux nouveaux cyclistes de le rester"

"On dit souvent qu'un déménagement ou un changement d'emploi est l'occasion de repenser sa mobilité, là c'était à une échelle beaucoup plus considérable malheureusement, mais c'est surement le côté positif: amener les gens à s'interroger sur la mobilité et l'impact qu'ils peuvent avoir. Je crois que beaucoup de gens ont envie de poursuivre à vélo, il faut leur donner les moyens et l'envie de pouvoir continuer", défend la chargée de politique bruxelloise au GRACQ.

Le vélo semble faire partie des grands gagnants de la crise sanitaire. A l'heure du déconfinement, son succès se confirme vue la pénurie de pièces détachées et la baisse de l'utilisation des transports publics. Quel impact durable pour l'usage du deux-roues à l'avenir? Pour en parler sur le plateau de CQFD: Florine Cuignet, chargée de politique bruxelloise au GRACQ et David Weytsman, député bruxellois MR.

Le MR a proposé une stratégie de mobilité post-confinement ("Fluid Brussels"), rappelle David Weytsman, qui estime que "la transition vers une mobilité plus douce ne doit pas s'imposer mais s'accompagner". "Il y a des personnes âgées, des PMR, des travailleurs, des familles, qui ne pourront pas devenir demain des cyclistes. Certaines dispositions sont de nature à opposer les modes", regrette le député bruxellois.

Florine Cuignet insiste elle sur la nécessité d'un "réseau complet, continu et cohérent [...] Si on crée des infrastructures cyclables qui correspondent aux besoins des cyclistes, ils vont les emprunter. L'objectif, c'est de sortir les gens de leur voiture - s'ils en ont la possibilité - pour les mettre sur un vélo". Au risque de favoriser les embouteillages? "Ce qu'on défend, c'est une place de la voiture qui soit plus concentrée sur des axes adaptés et pas sur toutes les voiries de quartier. On est aussi conscient que plus les gens circuleront à vélo, moins il y aura de voitures et plus la circulation sera aisée", répond Florine Cuignet.

