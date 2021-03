"Il faudrait profiter de la semaine précédant Pâques pour faire de la remédiation"

Les écoles (sauf maternelles), les métiers de contacts (sauf médicaux) et les commerces (sauf essentiels) vont donc devoir fermer temporairement à partir de samedi. Une "pause de Pâques" qui doit inverser la tendance à la hausse des contaminations et hospitalisations. Au prix de quelles conséquences pour ces secteurs? On en débat sur le plateau de CQFD avec trois invités: Philippe Leroy, directeur général du CHU Saint-Pierre, Christophe Cocu, directeur général de la Ligue des familles, Joseph Thonon, président de la CGSP-Enseignement, et Clarisse Ramakers, directrice du service d'études de l'Union des Classes Moyennes.

Ne pas voir de nouvelles matières, mais faire de la remédiation

La fermeture des écoles - à l'exception des maternelles - à une semaine du congé pascal interroge les syndicats enseignants. La Ligue des familles voit elle cette exception d'un bon oeil: "Cela permet aux enfants de rester dans une certaine normalité et continuer à vivre leur vie le plus naturellement possible", explique Christophe Cocu qui recommande surtout que les primaires ne voient pas de nouvelles matières durant cette semaine, mais profitent de l'occasion pour faire de la remédiation.

Joseph Thonon se dit d'accord sur ce point. Du reste, le président de la CGSP-Enseignement, parle de "mesure inaudible et de discours contradictoire": "Il faut limiter les contacts, et on laisse ouvert le niveau d'enseignement où il y a le plus de contacts [...] Les maternelles ne sont pas une garderie". Pierre-Yves Jeholet, le ministre président de la Fédération Wallonie Bruxelles a aujourd'hui justifié ce choix par le fait que le taux de positivité dans la tranche d'âge 0-9 ans est actuellement le plus faible constaté dans tout le pays, soit 5,7%.