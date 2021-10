Il faudra fournir une preuve de vaccination ou rétablissement du covid-19 dans le PLF à partir du 11 octobre

Dés le 11 octobre, il y aura du nouveau dans le Passenger Locator Form (PLF), ce formulaire que doit compléter toute personne de plus de 11 ans qui se rend en Belgique plus de 48h, ou revient d'un voyage de plus de 48h : il faudra y fournir une preuve de vaccination ou de rétablissement du covid-19.

Lors de la conférence de presse hebdomadaire de Sciensano concernant la situation épidémiologie en Belgique, Karine Moykens, du Comité interfédéral de dépistage et de traçabilité (tracing), a précisé qu'il y aura différents moyens de fournir ces preuves :

via une capture d'écran du QR code

en fournissant le code du certificat

à partir du 18 octobre, il sera possible de remplir le PFL depuis l'application CovidSafeBE, qui transmettra alors automatiquement les données du certificat de vaccination ou rétablissement.

Depuis le 1er octobre, le PLF est uniquement électronique et n'existe plus en version papier, et peut être rempli jusqu'à 180 jours à l'avance. Pour les personnes qui ne pourraient pas remplir électroniquement ce formulaire, Karine Moykens invite à passer par son agence de voyage, son tour opérateur ou sa commune.