Stages d'été autorisés : les stages sportifs ne sont pas concernés, décision attendue le 3 juin

C’était le soulagement pour de nombreuses familles ce vendredi en fin d’après-midi. Les différentes entités du pays et les experts sont tombés d’accord à propos des stages et des camps d’été qui pourront avoir lieu à partir du 1er juillet avec un maximum de 50 participants. Idem pour les maisons et les centres de jeunes.

Mais qu’en est-il des stages sportifs ? Renseignements pris ce matin, ils ne sont pas concernés par cette décision. La question sera abordée le 3 juin lors du prochain CNS (Conseil national de sécurité).

