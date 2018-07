Il faisait 35°, c'était un lundi: le 17 juin 2002, un sinistre Belgique-Brésil au Mondial (vidéos)

Une température extrême, en plein mois de juin. 35° au thermomètre en Belgique et le coeur des supporters qui s'affole. Tout le pays retient son souffle. Nous sommes le 17 juin 2002. Ce jour-là, les Diables rouges affrontaient le Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

A l'époque, l'entraîneur s'appelait Robert Wasseige. Les joueurs portaient les noms de Mbo Mpenza, Gert Verheyen, Timmy Simons... et Marc Wilmots bien sûr. Un Wilmots plus endiablé que jamais qui marque et s'apprête à fêter l'ouverture du score. C'était sans compter sur une décision qui fera parler : celle de Peter Prendergast, l'arbitre jamaïcain de la rencontre, qui annule le but. L'erreur ? Une supposée poussée fautive qui, bien avant l'entrée en vigueur de l'arbitrage vidéo, fera parler pendant des années.

>>> À lire aussi : l'interview de Marc Wilmots, 16 ans après

Pour les supporters belges qui ont cru en leur équipe nationale, la déception est immense. Le Brésil de Cafu, Ronaldinho et Ronaldo s'imposera en finale contre l'Allemagne le 30 juin.

Nous avons replongé dans les archives de la RTBF. Sur la Grand-Place de Bruxelles, dans les rues de Charleroi, dans les couloirs des universités, c'est l'enthousiasme, puis la terrible déception. Retour en images sur ce moment marquant de l'histoire du sport belge. Avec, parmi les personnes interviewées à l'époque, un homme devenu depuis bourgmestre de Bruxelles-Ville... et un autre qui a intégré quelques années plus tard la rédaction de la RTBF en tant que journaliste.