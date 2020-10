"Il est minuit moins une": face à l'urgence, Marius Gilbert lance un appel à l'aide aux influenceurs pour faire passer le message et "sauver des vies"

"Il est minuit moins une", c’est dans un tweet que l’épidémiologiste Marius Gilbert appelle toute la population à agir, à informer autour de soi. Pour lui, le message de l’urgence sanitaire ne parvient malheureusement pas à toute la population. Une communication qui n’atteint pas toutes les cibles.

Or, selon Marius Gilbert, c’est toute la population qui doit agir. Et c’est pour cela que les influenceurs, ceux et celles qui ont une communauté sur les réseaux sociaux doivent aussi agir, véhiculer le message sur les règles sanitaires. "Vous, qui avez 100, 1000, 10.000, 100.000 followers sur FB, Insta ou par ici. Vous qui voyez du monde tous les jours, sur le terrain, aidez-nous, aidez-vous !", lance-t-il sur Twitter.

Pour l’épidémiologiste, tout le monde a un rôle à jouer. "Votre influence peut sauver des vies, nos hôpitaux sont au bord du gouffre", alerte Marius Gilbert.