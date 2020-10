Ce samedi, près de 150 personnes se sont rassemblées devant la gare centrale à Bruxelles pour dire qu'"il est grand temps de se mobiliser contre l’extrême-droite et le fascisme en Belgique", des groupes qui sont "violents" et qui "excluent".

Ce dimanche n’a d’ailleurs pas été choisi par hasard : "Aube Dorée, qui est une organisation d’extrême-droite, est accusée de maints crimes comme des meurtres (l’assassinat du rappeur antifasciste Pavlos Fyssas et la mort d’un migrant, Sahzad Lukman, ndlr), des attaques (contre des migrants, des syndicalistes, des activistes anti-fascistes et des membres de la communauté LGBTQI, ndlr), etc. Et l’organisation en tant que telle est accusée d’être une organisation criminelle. La procureure avait proposé que l’organisation soit acquittée de cette accusation-là. Il y a une grande mobilisation qui est en train de se dérouler en Grèce pour protester contre ça", explique Marina Kontara, une des membres du groupe. "Nous, on est ici parce qu’on est solidaire avec eux et pour montrer que ce n’est pas qu’un problème grecque. C’est un problème européen. Le fascisme est un problème qui touche tous les pays européens, la Belgique aussi d’ailleurs. On a vu la parade du Vlaams Belang, il y a une semaine et qui montre que c’est un danger qui est toujours présent".

" Si on s’organise, on montrera qu’on est plus fort "

Plusieurs manifestants ont d’ailleurs rappelé les rapports entretenus entre Aube Dorée et le Vlaams Belang : une délégation officielle du parti de Filip Dewinter a rencontré en 2016 des parlementaires d’Aube Dorée à Athènes.

Beaucoup rappellent également la banalisation de leurs discours. Un danger pour la démocratie selon Axel Farkas, membre de la coalition belge Stand Up, une coalition contre l’extrême-droite et le fascisme : "L’extrême-droite, elle, elle s’organise et il est temps maintenant que les anti-fascistes, les anti-racistes, les personnes qui refusent toutes les idées nauséabondes s’organisent. Parce qu’en plus, on est plus nombreux. Et si on s’organise, on montrera qu’on est plus fort et on empêchera que ces idées puissent se développer".