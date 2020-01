Ikea accepte de payer 46 millions de dollars après la mort d’un enfant suite à la chute d’une armoire Malm

Ikea a accepté de verser un montant record de 46 millions de dollars (soit plus de 41 millions d’euros au taux de change actuel) aux parents d’un bambin californien qui est mort lorsqu’une des commodes de la société a basculé sur lui en 2017, ont annoncé lundi les avocats de la famille.

Les avocats des parents de Jozef Dudek, l’enfant de deux ans mort suite à la chute d’une armoire de type "Malm", estiment que le montant du règlement à l’amiable est le plus important suite à la mort involontaire d’un enfant dans l’histoire des États-Unis.

Le montant versé par la société d’origine suédoise est près de trois fois plus élevé que ce qu’elle a payé pour régler des procès similaires en 2016. À l’époque, trois familles avaient intenté des actions en justice contre Ikea et avaient obtenu un montant de 50 millions de dollars répartis entre les trois familles.

"Il allait avoir 5 ans cette année en avril. Nous n’avons jamais pensé qu’un enfant de 2 ans pouvait faire basculer une petite commode de 30 pouces (76 cm) et l’étouffer. Ce n’est que plus tard que nous avons appris que cette commode était conçue de manière instable et ne répondait pas aux normes de sécurité et que cela était arrivé à d’autres petits garçons", raconte Joleen Dudek, maman du petit Jozef.