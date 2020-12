"Ibizagate" en Autriche : le "cerveau" du scandale arrêté en Allemagne

Un détective privé, cerveau présumé du scandale de l’Ibizagate qui avait provoqué la chute du gouvernement autrichien en 2019, a été arrêté à Berlin sur requête de la justice autrichienne, a-t-on appris vendredi de source policière.

Un "citoyen autrichien de 40 ans" a été arrêté sur la base d’un mandat d’arrêt européen, selon une porte-parole de la police berlinoise interrogée par l’AFP.

L’homme est recherché par la justice autrichienne, a ajouté cette source et il s’agit, selon plusieurs médias, du détective privé considéré de longue date comme le "cerveau" du piège tendu à l’ancien chef de l’extrême droite autrichienne filmé à son insu dans une villa d’Ibiza.

La vidéo tournée en 2017 en caméra cachée montrait le président du parti autrichien de la liberté (FPÖ, extrême droite) Heinz-Christian Strache prêt à se compromettre avec des intérêts russes en échange de financements.

Une affaire qui remonte à 2019

Sa diffusion dans les médias en mai 2019 avait provoqué un séisme en Autriche, entraînant la démission de Heinz-Christian Strache, alors numéro deux du gouvernement et la chute de la coalition entre la droite et l’extrême droite.

La justice autrichienne enquête depuis lors pour faire la lumière sur cette affaire et la thèse d’une opération visant à faire chanter l’ancien chef de l’extrême droite est privilégiée.

Les enquêteurs avaient déjà interrogé le détective lors de leurs investigations, avant qu’il ne soit visé par un mandat d’arrêt et ne quitte l’Autriche.

Le but de l’opération d’Ibiza aurait été de réclamer une importante somme d’argent à Heinz-Christian Strache contre la promesse de ne pas diffuser la vidéo compromettante. Grâce aux micros et caméras dont la villa d’Ibiza avait été équipée, on le voit notamment en train de proposer des marchés publics à une jeune femme se faisant passer pour la nièce d’un oligarque russe et voulant recycler de l’argent sale.