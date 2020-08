Hyper Cacher : 5 ans après la prise d'otages, nous sommes retournés sur les lieux

Marc Boutboul n’a rien connu de cette époque. Il est devenu le nouveau directeur avec un objectif : donner un second souffle au magasin. "On n’oubliera jamais ! C’est gravé dans nos esprits et dans notre cœur surtout mais la vie fait qu’on est obligé de passer à autre chose. On a mis un an avant de remettre la musique pour ambiancer le magasin. Certains otages sont revenus, ils avaient besoin de revenir. Je les ai aidés à redescendre dans la cave, revoir là où ça s’est passé. Ça leur a fait beaucoup de bien."