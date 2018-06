Huit militants arrêtés après s'être infiltrés dans la base militaire de Kleine-Brogel

Huit militants de la campagne "Nuke free zone" ont été arrêtés dimanche matin après s'être infiltrés dans la base militaire aérienne de Kleine-Brogel et en avoir symboliquement exfiltré des ogives états-uniennes "qui y sont illégalement entreposées depuis plus de 60 ans", annonce l'ONG Agir pour la paix. Les ogives réceptionnées par d'autres activistes seront ramenées à Bruxelles afin d'être remises aux chefs d'État lors du prochain sommet de l'Otan des 11 et 12 juillet. Parmi les huit militants arrêtés dimanche figure la députée bruxelloise Écolo Zoé Genot.

Les activistes ont été arrêtés par la police civile et transférés au bureau de police de Bourg-Léopold. Ils pourraient être interrogés par la police militaire. Les activistes risquent jusqu'à 5 ans de prison. Quant à Zoé Genot, en tant que député bruxelloise, elle bénéficie d'une immunité parlementaire et devrait donc être relaxée. C'est à titre privé que la députée a mené cette action. Contacté par la RTBF, le parti affirme ne rien savoir de plus.