Huit détenus pour terrorisme attaquent l'Etat pour leurs mauvaises conditions de détention

Huit détenus impliqués dans des dossiers de terrorisme attaquent l’État belge. Parmi eux figurent le recruteur Jean-Louis Denis, dit " Le Soumis ", et l’un des terroristes de la cellule de Verviers. Ces huit personnes sont incarcérées à la prison d’Ittre, dans l’aile De-Radex, une aile sous haute surveillance réservée à certains détenus radicalisés, et elles contestent deux points de leur régime de détention. Nicolas Cohen, avocat pénaliste, qui représente trois des huit détenus, pointe d’abord les conditions de détention qualifiées de dégradantes.

"Ces détenus-là n’ont quasiment plus accès à la lumière du jour, puisque ce qu’on appelle le préau, c’est-à-dire l’espace où les détenus peuvent sortir dehors au moins deux heures par jour en principe, est une espèce de cage extrêmement étroite, sombre, où il y a quasiment tout le temps de la lumière artificielle. L’autre chose qui est aussi vraiment importante dans ce dossier, est leur volonté de contester leurs conditions de détention. Ils veulent pouvoir avoir accès à un juge ou à quelqu’un qui examine les conditions et qui dise si oui ou non ils sont particulièrement dangereux, si oui ou non les conditions peuvent être assouplies, si oui ou non ils peuvent sortir de cette section De-Radex. Et ça, c’est à l’heure actuelle absolument impossible."

Une première audience doit avoir lieu ce vendredi, non pas sur le fond, mais pour décider si oui ou non ces détenus doivent être présents au tribunal pour traiter ce dossier.

Le fond du dossier sera traité plus tard.