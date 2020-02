Hugo, Marx, Einstein... la Belgique, terre d’accueil bien avant Puigdemont

L'examen des mandats d'arrêt européens émis à l'encontre des parlementaires européens Carles Puigdemont et Toni Comin reste suspendu, a décidé lundi la chambre du conseil de Bruxelles. Les deux indépendantistes catalans sont visés par des mandats d'arrêt européens décernés par la justice espagnole.

Carles Puigdemont est l’un des exilés politiques les plus médiatisés de Belgique. Mais l’indépendantiste catalan est loin d’être la seule personnalité politique à avoir trouvé refuge dans notre pays. En réalité, peu de métropoles en Europe ont attiré une telle concentration de dirigeants politiques en fuite. Rafael Correa, Laurent Gbagbo, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi font partie des autres hommes politiques exilés ou présidents déchus qui ces dernières années sont passés par chez nous. Ils sont les derniers venus d’une longue histoire d’exilés célèbres. Voici les plus illustres.

Louis XVIII

Avant que la Belgique ne soit Belgique, un roi de France a trouvé en notre plat pays des terres accueillantes. Le 19 mars 1815, Napoléon, de retour de son exil de l’île d’Elbe, se trouve aux portes de Paris. Inquiets, Louis XVIII et sa cour quittent Paris pour s’installer à Gand, ce qui lui vaudra le surnom de " Notre père de Gand " par les chansonniers. La défaite de Waterloo le 18 juin le réinstallera sur le trône de France.

Karl Marx

Le père du marxisme a été 3 ans bruxellois. Karl Marx, expulsé tour à tour d’Allemagne et de France pour ses idées révolutionnaires, trouve refuge en Belgique entre 1845 et 1848. En 2006, une plaque commémorant son passage chez nous est inaugurée sur la façade de la maison du cygne sur la Grand-Place, où il a passé le nouvel an 1847-1848.