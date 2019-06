Hubert Faure, 105 ans, vétéran français du Débarquement en Normandie

Il nous reçoit chez lui, à Paris. Affable, mais fatigué, fragile, un peu faible. On dit qu’il y a 75 ans, il était doté d’une excellente condition physique et d’un moral d’acier.

Le 6 juin 1944, Hubert Faure faisait partie du Commando Kieffer, des soldats spécialement entraînés, dans le secret, pour participer au Débarquement en Normandie.

Le seul bataillon français sur les plages normandes

Juste avant la date fatidique, Philippe Kieffer réunit son bataillon, 177 fusiliers marins commandos, les seuls Français appelés à débarquer le Jour J.

« Il nous a avertis qu’il y aurait environ 50% de pertes et que ceux qui ne souhaitaient pas y aller pouvaient sortir du rang. Mais personne n’a bougé », se souvient Hubert Faure.

Tous volontaires, malgré le péril qui s’annonce. « L’approche n’a pas été facile parce que la mer était très mauvaise. Et une heure environ avant le débarquement, les canons allemands tiraient déjà sur nous. Quand nous sommes arrivés sur la plage, on avait déjà perdu 10 hommes. Et on savait que ce n’était pas fini. Ils tiraient sur tout ce qui bougeait, explique-t-il.

L’élocution est lente, saccadée, mais les souvenirs affleurent. « Nous étions sous commandement britannique, mais ils nous ont laissé débarquer avant eux. Nous étions très heureux, c’était une consécration ».

Sur la plage de Colleville (rebaptisée Sword Beach), les combats sont terribles. « Nous étions en avant-garde, pour empêcher qu’il y ait trop de casse. Mais c’est inéluctable. Heureusement, l’aviation avait déjà bien affaibli les batteries allemandes. La plage a été nettoyée en 3 ou 4 heures ».

Le Commando Kieffer atteint tous ses objectifs, dont la reconquête de Ouistreham. Une scène immortalisée dans le film « Le jour le plus long ». Rue par rue, les Français sont libérés par des Français. « Les habitants s’attendaient à voir des soldats anglais, et ils étaient contents de nous parler. Mais ça retardait notre progression » (sourire).

Econome de ses gestes, il poursuit. « On a jeté les Allemands dehors ! Mais aujourd’hui, je vis avec le souvenir de tous mes camarades qui ont été tués en se battant comme des lions ».