Procès Valentin: les réactions des avocats aux peines attribuées

Aux assises de Liège, les peines de prison pour les cinq jeunes hutois coupables d'assassinat et de multiples sévices à l'encontre de Valentin Vermeesch sont tombées. Alexandre Hart est condamné à perpétuité, avec mise à disposition de 15 ans. Belinda Donnay est également condamnée à perpétuité. Dorian Daniels écope de 25 ans, Loïck Masson de 27 ans et Killian Wilmet de 29 ans, avec mise à disposition de 15 ans.

Me Steve Van Laenen, avocat de Belinda Donnay

"Je suis vraiment très déçu parce qu'aucune circonstance atténuante n'a été retenue en faveur de Belinda et je trouve cela honteux", a réagi Me Steve Van Laenen, conseil de Belinda Donnay, à l'issue du verdict. L'avocat a refusé d'aller saluer les jurés. Belinda Donnay a été condamnée mardi par la cour d'assises de Liège à la réclusion criminelle à perpétuité.

Me Renaud Molders-Pierre, avocat d'Alexandre Hart

"Ils (les jurés, ndlr.) ont été manifestement très impressionnés par les expertises psychologiques et psychiatriques qui ont expliqué qu'il était structurellement dangereux", a déclaré à l'issue du prononcé des peines devant la cour d'assises de Liège mardi Me Renaud Molders-Pierre, avocat d'Alexandre Hart. Celui-ci a écopé de la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de Valentin Vermeesch, assortie d'une mise à disposition du tribunal d'application des peines pour une durée de 15 ans. "Pour le reste, nous sommes obligés de prendre acte du verdict et nous allons discuter avec notre client pour voir ce qu'il souhaite faire", a ajouté l'avocat.

Me Pascal Rodeyns, avocat de Dorian Daniels

"En ce qui concerne Dorian Daniels, c'est un verdict qui laisse place à l'espoir", a commenté mardi soir son avocat Me Pascal Rodeyns. Dorian Daniels a été condamné par la cour d'assises de Liège à 25 ans de prison pour l'assassinat de Valentin Vermeesch. Ce jeune de 18 ans avait été torturé puis jeté vivant dans la Meuse à Statte (Huy), les mains attachées dans le dos, la nuit du 26 au 27 mars 2017.

"Les jurés ont stigmatisé sa responsabilité dans les faits, la gravité extrême de ceux-ci mais aussi ses remords sincères dès le début de l'enquête et sa prise de responsabilité précoce", a poursuivi Me Rodeyns. "Ce sont les petites graines qui permettront de faire germer un avenir pour ce jeune homme."

Me Xavier Mercier, avocat de Killian Wilmet

"C'est une peine qui a été évaluée en fonction de tous les éléments de l'affaire et je pense que c'est une peine qui est juste dans l'esprit du jury et dans l'esprit de la cour", a réagi mardi Me Xavier Mercier, avocat du plus jeune des accusés, Killian Wilmet (18 ans). Ce dernier a été condamné par la cour d'assises de Liège à 29 ans de prison pour l'assassinat de Valentin Vermeesch. Sa peine est assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines d'une durée de 15 ans.

"Je pense que justice est faite", ajoute Me Mercier. "La peine est sévère, elle est terrible mais la peine est aussi porteuse d'espoir. Tout le monde a rencontré un moment donné les aspirations" présentées par Killian Wilmet devant la cour "et c'est une très bonne chose".