Hongrie: la fécondation in vitro gratuite, pour doper les naissances

Racisme : des Belges qui émigrent en Hongrie - JT 19h30 - 19/10/2018 La Hongrie serait-elle un nouvel Eldorado ? Aujourd'hui, des Français, des Allemands, des Belges - difficile d'estimer leur nombre -, ont choisi d'y émigrer. Pourquoi ? Parce qu'ils se sentent mal dans leur pays d'origine, trop métissé, trop multiculturel à leur goût. Pour parler clairement, ils ne veulent plus voir d'arabes et ils ont l'impression que la Hongrie sera plus proche de leurs valeurs, la Hongrie, pays de Viktor Orban, connu pour sa politique anti-immigration. Les témoignages que vous allez entendre sont très interpellants. Ils ont été recueillis par nos confrères de France 2 pour l'émission "Complément d'enquête".