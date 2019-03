Hommages suite au décès du cardinal Danneels: "Un homme de dialogue et de paix"

Les hommes affluent depuis l’annonce du décès du cardinal Godfried Danneels. A commencer par son ancien porte-parole, l’abbé Eric de Beukelaer, qui l’a accompagné pendant neuf ans.

« Ce que je retiens de lui et ce que tout le monde retient, c’est » le grand conciliateur «. C’était l’homme qui conciliait ce qui semblait irréconciliable. C’était vraiment un homme de paix, de cohésion. C’était un spirituel, il regardait toujours les choses avec le regard de l’esprit et même dans les choses très matérielles il arrivait à voir un sens profond. Il avait un sens de l’humour, jamais méchant mais toujours un peu coquin. Et enfin, c’était un homme qui savait écouter. »

L'abbé est très ému par cette nouvelle. "C'était un homme qui avait une grandeur d'âme et c'est ce que je reteindrai par dessus tout de lui."

Un homme qui aimait rassembler

Le cardinal Godfried Danneels « a été à un moment de transition de l’Eglise catholique, un homme-clé qui a apporté des idées progressistes, à l’échelle de l’Eglise s’entend », a témoigné Baudouin Decharneux, Professeur et membre du département de philosophie, éthique et sciences des religions et de la laïcité de l’Université Libre de Bruxelles (ULB).

« C’était aussi un homme de dialogue et de paix », poursuit le Pr Decharneux. « J’en veux pour preuve sa venue à l’ULB lors d’un débat où il a démontré toute son ouverture d’esprit et son sens de l’humain. Ce n’est pas tous les jours qu’un haut représentant de l’Eglise vient à l’ULB mais le cardinal Danneels était un homme qui aimait rassembler ».

« Personnellement, je l’appréciais aussi pour son humanité et sa modestie », conclut Baudouin Decharneux.

Le promoteur d'une relation nouvelle entre le monde catholique et le monde juif en Belgique

"La communauté juive de Belgique a appris avec beaucoup de tristesse la disparition du cardinal Danneels", a indiqué Philippe Markiewicz, président du Consistoire Central Israélite de Belgique dans un communiqué. "Monseigneur Danneels a été le promoteur d'une relation nouvelle, particulièrement ouverte, entre le monde catholique et le monde juif en Belgique", rappelle M. Markiewicz.

"A ce titre", poursuit Philippe Markiewicz, "au sein de l'Union Européenne, la Belgique représente une réussite incomparable".

La communauté juive de Belgique rendra un hommage officiel au cardinal Danneels, annonce encore le communiqué.