Hommages, commission parlementaire, regrets du Roi, statues : les conséquences en Belgique après la mort de George Floyd

Quelles ont été les conséquences en Belgique de la mort de George Floyd ? Il y a un an jour pour jour à Minneapolis, le 25 mai 2020, mourrait cet Afroaméricain de 46 ans, tué par un policier blanc. Un meurtre filmé, consécutif à une arrestation musclée au cours de laquelle Derek Chauvin va écraser le cou de Georges Floyd. "I can’t breathe" ("Je ne peux plus respirer") seront les derniers mots de la victime et le slogan d’un mouvement mondial de protestation contre le racisme et les violences policières. "Black lives matter" (BLM) existait avant cet électrochoc. Il prendra une dimension sans précédent. Chez nous, des relais ont été constitués et une grande manifestation rassemblant plus de 10.000 personnes à Bruxelles a été organisée le 7 juin 2020, malgré la pandémie de coronavirus. Ce n’est pas l’unique initiative menée dans notre pays en hommage à George Floyd et la symbolique de sa mort.

Deux fresques

Le 18 juin, soit quelques jours à peine après la mort de George Floyd, une fresque est inaugurée sur le territoire de la ville de Bruxelles. Son portrait, peint par l’artiste Novadead (Julin Crevaels) occupe un pan de mur au carrefour entre l’avenue de la Reine, la rue des Palais Outre-Ponts et la chaussée de Vilvorde, à Laeken. Le visage de Georges Floyd apparaît en gris et en rose. "La rose offre un message d’amour et la végétation tropicale à l’arrière, pour moi qui suis né au Congo, ça provoque en moi une émotion positive, un certain bien-être. Je voulais l’illustrer dans ce ressenti-là", confie l’artiste, à qui l’on doit la fresque "The future is Europe" dans le quartier européen et un portrait de Nelson Mandela à Liège. Pour l’échevine de la Culture Delphine Houba (PS), cette fresque était une urgence : "Il y a eu des manifestations partout dans le monde et en Belgique. Avec ses nombreuses nationalités et en tant que capitale de l’Europe, Bruxelles ne pouvait pas être en reste." La réalisation de cette fresque suscitera une polémique, en raison de son apparition rapide, du montant dépensé (10.000 euros), de l’absence de concertation avec les riverains ou encore des antécédents judiciaires de George Floyd. A ses proches, avant sa mort, celui-ci avait déclaré vouloir prendre un nouveau départ.

Une autre fresque a vu le jour à Strombeek (Grimbergen), sur l’un des murs de la déchetterie communale. Elle a été réalisée par un collectif de grapheurs (Exom, aze, Mesk, Doué, HMI). La fresque montre le visage de George Floyd, dans les nuages, ainsi que Derek Chauvin et Colin Kaepernick, ce joueur de football américain rendu célèbre pour avoir posé un genou à terre pendant l’hymne américain en 2016. Il voulait s’élever contre les discriminations subies par la communauté noire aux Etats-Unis. Enfin, le panneau de l’avenue Lloyd George à Ixelles, a été transformé en Floyd George et accompagné de messages antiracistes.

Commission spéciale et groupe de travail

Fin juin, à quelques jours du soixantième anniversaire de l’indépendance du Congo, la décision tombe : la Chambre va mettre en place une commission spéciale Décolonisation et réconciliation. Objectif : analyser le passé colonial de la Belgique (au Congo, au Burundi et au Rwanda), en tirer des conclusions et des recommandations, au niveau de l’enseignement de ce passé auprès des jeunes et de la décolonisation de l’espace public par exemple. Depuis l’affaire George Floyd, les revendications sont plus fortes et les actes de vandalisme contre les statues du roi Léopold II, initiateur de la colonisation du Congo, conduisant à la mort de centaines de milliers de personnes, se sont multipliés. Cette commission est présidée par le député Ecolo-Groen Wouter De Vriendt et compte 17 membres. Une commission qui a eu du mal à se mettre en place compte tenu de la composition du panel d’experts censés préparer les thèmes à aborder, des associations belgo-congolaises voyant d’un mauvais œil la participation de membres issus du Musée de l’Afrique centrale à Tervueren. Les travaux sont actuellement toujours en cours. Atterrissage prévu cette année 2021. En Région bruxelloise, c’est un groupe de travail composé de 16 experts qui a été mis en place fin 2020. Au menu, émettre un avis sur "l’avenir des symboles coloniaux" dans la ville. "La tâche du groupe de travail est de formuler un avis sur la décolonisation de l’espace public sous la forme d’un rapport final", expliquait à l’époque Pascal Smet (One. brussels/Vooruit), secrétaire d'Etat en charge du patrimoine. "Le rapport consistera en des fiches, des mesures concrètes et un plan d’action pouvant être mis en œuvre à court et à long terme. Le gouvernement bruxellois attend le rapport final à la fin de 2021 et prendra en compte les recommandations avant d’agir sur la décolonisation de l’espace public. Il sera également tenu compte d’autres initiatives au niveau fédéral et local ainsi que dans les communes."

Les "plus profonds regrets" du roi Philippe

Des statues vandalisées et déboulonnées

