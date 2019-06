Histoire : les trois défis du débarquement du 6 juin 44

Il y a 75 ans, en ce début juin, six millions de tonnes de matériel ont été rassemblés dans le sud de l'Angleterre. Avec leur humour si particulier, les Anglais disent que leur île va finir par s'enfoncer dans la mer sous le poids des troupes. Un million et demi de soldats alliés attendent l'arme au pied d'être débarqués en France. Ils sont trois foix plus nombreux que les Allemands qui les y attendent. Et pourtant, l'état-major qui prépare l'opération est rongé par le doute. La crainte d'un écher est réel. Quels sont donc les défis que présente la plus grande opération de débarquement jamais tentée dans l'Histoire ?

Mauvaise idée car les prévisionnistes britanniques dont un belge Odon Godart , eux, sont parvenus à déceler une légère amélioration dans la nuit du 5 au 6 juin. Les Alliés décident de jouer leur chance, sans quoi les conditions de marée et de pleine lune ne se reproduiront plus avant plusieurs semaines .

Le noir dissimulera bateaux et avions à l'ennemi mais les parachutistes une fois au sol auront beaucoup de mal à se repérer et à se regrouper. On tranche donc pour une nuit de pleine lune avec une marée montante à l'aube. Mais ce n'est pas tout : il faut un vent faible pour les parachutages et une mer peu agitée. Or, en ce début juin, le temps sur la Manche est exécrable. Les prévisions météorologiques allemandes ne montrent aucun signe d'amélioration. Le général Rommel en profite donc pour rentrer en Allemagne le 5 juin...

Faut-il débarquer à marée basse ou à marée haute ? A marée haute, les soldats devront parcourir une plus courte distance sur la plage sous le feu ennemi. Mais le souci, c'est que les mines et les obstacles plantés par les Allemands seront invisibles et les barges risquent de venir s'y empaler. Par ailleurs, faut-il une nuit noire ou une nuit de pleine lune ?

Celui qui débarque doit d'abord percer les défenses ennemies, le fameux mur de l'Atlantique, un réseau de blockhaus construit le long des côtes française, belge, néerlandaise et même norvégienne. A certains endroits, les fortifications ont de quoi effrayer mais sur le terrain qu'ils ont choisi, en Normandie, les Alliés sont assez confiants d'en venir rapidement à bout. Ensuite, le principal souci sera de débarquer rapidement assez de troupes, d'artillerie et de blindés pour pouvoir faire face aux contre-attaques allemandes.

Les forces alliées sont bien supérieures en nombre et en matériel aux Allemands en Normandie. Et pourtant, le débarquement représente un vrai risque. Parce que dans un premier temps la supériorité numérique sera du côté allemand...

3. Le défi du secret sur le jour et l'endroit

Pour limiter les risques inhérents à l'opération Overlord, nom de code du débarquement, il faut prendre les Allemands par surprise et pour cela préserver à tout prix le secret du jour et de l'endroit auquel le Débarquement aura lieu. C'est ainsi qu'est lancée l'opération Fortitude, le plus extraordinaire enfumage de l'histoire du contre-espionnage. Le chef d'oeuvre de l'Intelligence service.

Objectif principal : faire croire à l'Etat-major allemand ce qu'il a envie de croire. Il a renforcé à outrance la région du Pas-de-Calais, parce que c'est l'endroit le plus proche de l'Angleterre. Alors on multiplie les indices en tous genres. Dans les mois qui précèdent, pour une bombe qui tombe sur la Normandie, deux frappent le Pas-de-Calais. On fait acheter toutes les cartes Michelin de la région à Genève, où les espions allemands pullulent et avertissent aussitôt Berlin. On intoxique l'espionnage allemand via des espions démasqués en Grande-Bretagne et à qui on a donné le choix entre la corde ou le fait d'envoyer de faux messages qui laissent entendre ceci : quoi qu'il se passe ailleurs, le vrai débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais.

On va jusqu'à inventer l'existence d'une fausse armée, en face du Pas-de-Calais, avec des acteurs qui prennent la place de vrais généraux. On gonfle des chars en caoutchouc, on aligne des canons en bois qui, vu du ciel, paraissent plus vrai que nature.

L'opération réussit au-delà de toute espérance : persuadé que le débarquement de Normandie n'est qu'un leurre et qu'une autre armée débarquera du côté de Calais, Hitler laissera de précieuses divisions allemandes en réserve de ce côté durant les mois de juin et juillet, en leur interdisant d'aller prêter main forte en Normandie.

Le secret de la réussite du jour J tient au fait que ce secret a été parfaitement gardé. Comme l'a écrit le maréchal Montgomery, le libérateur de Bruxelles : Nous atteignîmes un degré de surprise dépassant tout ce que nous pouvions imaginer. Fortitude fut le pendant grandiose de l'extaordinaire défi opérationnel qu'a constitué le Débarquement, début de la libération de l'Europe.