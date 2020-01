Histoire de harcèlement et de viol sur un groupe Facebook de l’UCL: réalité ou fiction?

Sur UConfessions, le groupe Facebook de confessions anonymes de l’UC Louvain, on lit la plupart du temps des publications humoristiques sur les cours, les guindailles et les potins qui animent la vie du campus. Alors ce 31 décembre, la publication #18883 a fait l’effet d’un coup de tonnerre. Une jeune femme, Sarah, racontait une histoire étrange, qu’elle disait avoir vécue dans son kot à l’Hocaille, lors de son premier quadri.

Au début, tout se passe bien, pour cette Namuroise qui cherche à "se dévergonder" à Louvain-la-Neuve. Mais lors de sa première nuit au kot, elle raconte avoir assisté à une scène pour le moins inquiétante : après avoir entendu un bruit de verre, elle se dirige vers la salle commune où elle pense trouver Patrick, son cokoteur, et entre, lampe de poche en main, pour comprendre ce qui se passe. "La lumière est allumée, et la table est renversée sur son flanc, comme je l’avais deviné. Des éclats de verre parsèment le sol, mais ce n’est pas ça qui retient mon attention", écrit-elle. Patrick est assis dans le fauteuil et me fixe du regard avec un doigt posé sur la bouche : " Chuuut ". Au sol, adossé contre la table, se trouve un homme portant une veste noire avec le logo de ******** sur l’épaule. Son bras est en sang et il est inanimé. Je lâche mon téléphone et je crie."

Un réseau de violeurs?

Une semaine après, cette publication a été commentée plus de 2300 fois. Les étudiants se disent à la fois inquiets et captivés par l’histoire. Certains se posent des questions : est-ce une histoire vraie ? Quelle est la fameuse marque censurée dans le post ? L’étudiante conclut son message par le hashtag #episode 1, promettant la suite pour le lendemain.

En tout, ce sont sept épisodes de la saga qui se déroulent jusqu’au dernier, ce lundi. On apprend qu’en réalité Patrick est à la tête d’un réseau d’étudiants qui se font passer pour des agents de sécurité, droguent les filles pour les emmener au kot et les violer. "Leur mode opératoire était simple. Patrick se procurait le GHB. Quand un des membres du groupe avait envie de violer une fille, il envoyait un message à Patrick avec le nom de la fille, la date et l’endroit où elle se rendrait. Patrick s’arrangeait pour droguer la fille à son insu, pendant que son client attendait, affublé d’une veste de vigile afin d’inspirer la confiance à la fille droguée et à ses amis inquiets. Il ne lui restait plus qu’à la cueillir, et elle ne se rappellerait de rien le lendemain", raconte l’épilogue. Alors, un véritable témoignage ? Rien ne semble le contredire, si ce n’est le style des textes, qui devient parfois très littéraire. De son côté, la page diffuse des mèmes, des blagues et des sondages pour entretenir le mystère.