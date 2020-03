Hier encore, le combat des femmes : des acquis si récents

Saviez-vous que jusque dans les années 70, les femmes ne pouvaient pas ouvrir de compte bancaire sans l’accord de leur mari ? Ou que la publicité et la distribution de moyens contraceptifs étaient interdites ?

Les mouvements #MeToo et #balancetonporc ont replacé les luttes féministes sur le devant de la scène mais la lutte pour les droits des femmes n’a pas commencé il y a deux ans, avec l’affaire Weinstein. La série revient sur quelques moments importants, parfois plus méconnus, et surtout récents de ce combat en Belgique.

Une série de Daphné Van Ossel, avec Jérémy Bocquet (réalisation sonore), Cynthia Ventura (illustrations), Jeremy Dehertogh (graphisme) et la Sonuma (archives), disponible également en podcast sur Auvio, Apple podcast, et Pocket Cast.