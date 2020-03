Hier encore, le combat des femmes (3/4) : quand la pilule se passait sous le manteau

Hier encore, la pilule se distribuait sous le manteau. Il faut attendre 1973 pour que les moyens contraceptifs soient complètement et ouvertement accessibles. " On avait peur de prescrire une contraception on se demandait si on était autorisée à en parler aux femmes ! " se souvient Jo Boute, ancien gynécologue à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, dans une archive de 1991.

Avec le recul, cela reste la plus grande révolution de ma vie

La pilule est inventée en 1954, elle se répand en Belgique dans les années 60, malgré la loi. A cette époque, Jeannine Kerstius, 82 ans aujourd’hui, est suivie à l’hôpital Saint-Pierre. C’est là, par son gynécologue, qu’elle entend parler de la pilule pour la toute première fois.

Elle a 28 ans, et déjà deux enfants. " Il m’a expliqué qu’il existait en Amérique un système de pilules, un médicament qu’on pouvait utiliser quotidiennement et qui me permettrait de décider d’avoir ou non des enfants, et de décider quand les avoir. "

Tout de suite enthousiaste, elle a dû convaincre son mari qui redoutait de perdre une partie de son pouvoir de décision. " Et moi, je deviens quoi là-dedans ? ", demande-t-il. Jeanine persiste et finira par prendre la pilule pendant 25 ans. Cela reste la plus grande révolution de sa vie, un synonyme de liberté.