Hier encore, le combat des femmes (2/4) : la femme mariée, une mineure sous l'autorité de son époux

Le combat, porté notamment par la sénatrice Georgette Ciselet , est long. Les débats parlementaires apportent leur lot de réflexions machistes. En supprimant la notion de chef de famille, on craint l’anarchie, la dislocation de la famille. Mais en 1958 donc, le législateur finit par supprimer la puissance maritale et consacrer l’égalité des époux.

Jacqueline Rosvort, 70 ans aujourd’hui, était justement mariée sous séparation de biens à l’époque. Elle se souvient des difficultés qu’elle a malgré tout rencontrées à la banque : " En 1971, je vais ouvrir un compte parce que je travaille et je veux pouvoir recevoir mon salaire. J’avais pris mon contrat de mariage avec moi parce que je savais qu’il me permettait d’ouvrir un compte en banque sans l’autorisation de mon mari. Mais là, je me suis retrouvée face à un employé qui exigeait la preuve du consentement de mon mari. "

Sans changements des régimes matrimoniaux, des contrats de mariage, seules les femmes mariées sous régime de séparation de bien, peuvent gérer leurs avoirs. Or, elles sont encore extrêmement rares à l’époque, et, même elles doivent se battre pour faire respecter leurs droits.

" Les femmes vont pouvoir travailler sans autorisation maritale, c’est déjà énorme, explique Catherine Jacques, historienne. Symboliquement, c’est aussi important car elles ne sont plus assimilées à des mineures. Elles peuvent signer des actes sans que leurs maris ne doivent contresigner. Mais c’est vrai qu’il faut attendre 1976 et la refonte des régimes matrimoniaux pour que l’abolition de cette puissance maritale soit effective pour l’ensemble des femmes. "

Le mari fautif seulement s’il trompe à domicile

Caricature parue dans la brochure des Dolle mina gantoises :" La famille, la pierre angulaire de notre société?", 1977 - © Tous droits réservés

Il faut donc attendre 1976 et la réforme des régimes matrimoniaux pour que la suppression de la puissance maritale soit effective. Il faut par ailleurs attendre 1974 pour que les femmes mariées partagent complètement l’autorité sur leurs enfants.

Et il faut aussi attendre 1974, pour que la loi ne traite plus l’adultère différemment selon qu’on est un homme ou une femme. Jusque-là, un homme peut demander le divorce si sa femme le trompe, où que ce soit. Une femme, par contre, ne peut demander le divorce que si son mari la trompe sous leur propre toit, au sein du domicile conjugal.

" Ça répond à la logique de la double morale, détaille Catherine Jacques. L’homme a droit à cette liberté sexuelle parce qu’il ne risque pas de porter un enfant. La femme qui commet un adultère, elle, risque d’être fécondée par un autre homme que son mari. C’est la logique du Code civil : la femme appartient à son mari parce qu’elle va porter les fruits de son mari. "

En épousant Michele, je devenais automatiquement italienne

Il faudra attendre encore beaucoup plus longtemps pour que les femmes belges mariées à un étranger ne perdent plus leur nationalité. Jeanine Kerstius, 82 ans, mariée en 62 en est encore choquée aujourd’hui : " Je me suis mariée avec Michele, un Italien. A la commune, on m’a dit : alors, vous renoncez à la nationalité belge ? J’ai dit non ! "