Hier encore, le combat des femmes (1/4): les hôtesses de la Sabena périmées à 40 ans

Les hôtesses doivent faire rêver, voire fantasmer. En 1956, la Sabena leur impose une nouvelle clause pour s’en assurer. "Ils se sont aperçus que les hôtesses restaient dans leur métier, explique Monique Genonceaux, et, les voyant vieillir, ils se sont dit que ce n’était pas possible d’avoir des hôtesses avec des rides, des cheveux blancs. Ils ont donc porté la limite d’âge à 40 ans. Et les syndicats ont accepté. Au-delà, on était simplement virées. J’ai connu une hôtesse renvoyée deux ans avant moi, elle s’est retrouvée au chômage." Cela touche évidemment uniquement les hôtesses, les stewards ne périment pas aussi vite.

Mais ce n’est pas tout, précise Vanessa D’Hooghe : "L’article 119 au départ est un article très large, pas du tout précis et l’affaire Defrenne va obliger le législateur à dire ce qu’il entend par "rémunération". Petit à petit, des directives européennes vont inclure dans les rémunérations les conditions de travail, l’accès à l’emploi, la promotion… Ils vont étendre le champ couvert par cette obligation d’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail ". L’impact de l’affaire Defrenne est donc considérable, en Belgique comme en Europe, même si on sait que ce combat n’est toujours pas gagné.

Monique Genonceaux a dû passer devant cette commission : "C’était une humiliation. Vous arrivez dans un grand bureau. Il y avait le directeur de division, le chef de service, un troisième homme et une cheffe hôtesse, une femme qui était là un peu en otage, au fond. Il y avait bien 7-8 mètres à parcourir entre la porte et le bureau. J’entre, et on me dit de me déshabiller, d’enlever mon manteau. J’ai enlevé mon manteau, c’était très gênant, ce geste. Je me suis sentie déshabillée ". "Il y a eu une hôtesse qui s’est fait éjecter, poursuit-elle. Elle a compris que c’était pour cause de dégradation physique."