Hétéro, homo, bi, lesbienne, gay : ces jeunes qui refusent les étiquettes

Camille est spontanée. Sa langue se délie facilement, on sent qu’elle aime discuter. Elle a beaucoup réfléchi à la question de son orientation sexuelle. Pendant longtemps. Et puis, la réponse lui est venue, comme une délivrance : elle n’a pas besoin de se définir. "Je dis que j’aime qui je veux aimer, explique-t-elle simplement, que la personne m’intéresse plus que ce qui l’englobe. Je cherche une personne avec qui j’ai une connexion profonde, quelle que soit son identité sexuelle."

Elle arrête alors de chercher. "Pendant des années, j’ai essayé de trouver un terme qui me plaisait, se souvient-elle. Je me disais qu’en fait j’étais lesbienne puisque j’aimais les filles puis en fait non, je suis sortie avec des garçons aussi… Ne pas mettre de mot, ça a été ma solution."

Parmi ses connaissances, beaucoup font le choix du mot "queer". "C’est vague, ça veut dire qu’on est étrange, qu’on n’est pas tout à fait dans la norme hétéro/cis (cisgenre : personne dont l’identité de genre correspond au genre assigné à la naissance, ndlr). Je pense que c’est une manière de ne pas se définir tout en gardant un terme qui va quand même nous connecter à d’autres personnes."

Camille est clairvoyante, elle fait la même analyse que Sandrine Detandt, la directrice de l’observatoire des sexualités (voir ci-dessous). Il y a une tension entre la volonté d’exploser les catégories, et celle d’en trouver une, malgré tout, pour se lier à d’autres.

D’ailleurs Camille s’est malgré tout trouvé des appellations. Il y a celle qu’elle donne par facilité, aux personnes qui lui posent des questions : "Si quelqu’un ne comprend pas qu’on ne puisse pas se définir, je dirais simplement que je suis bisexuelle parce que les personnes comprennent ce que c’est, qu’on n’est pas hétéro, qu’on est ouvert un peu à tout. Ou pansexuel si la personne est plus renseignée."

Et puis, il y a celles qui, parmi toutes les catégories existantes, résonnent le plus en elle, sans qu’elle ait pour autant besoin de se les coller sur le front : "Demi pansexuelle et demi panromantique". Une petite explication s’impose.

Les personnes pansexuelles sont attirées par une personne quel que soit son sexe ou son genre. C’est une manière de se dire ouvert à tout. La demisexualité est le fait de pouvoir éprouver une attraction physique pour une personne uniquement après avoir développé un lien intime et fort avec elle. L’orientation romantique, elle, se distingue de l’orientation sexuelle, c’est l’attirance romantique envers une personne.

"Souvent, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, reconnaît-elle, mais ça me permet de faire comprendre aux gens qu’il y a plein de choses qui existent et qu’il n’y pas forcément besoin de tout comprendre pour comprendre que les êtres humains peuvent aimer de manière très large et très différente".

Via internet, les jeunes peuvent entrer en connexion, se rendre compte qu’il y a beaucoup de diversité.

En parallèle avec la "non dénomination" se développent donc toute une série de nouvelles appellations. "Pour moi, on est arrivé à un point où on connaît tellement bien tout le sujet LGBT qu’on peut se permettre d’aller plus en profondeur. Via internet (sur Youtube ou sur Tik Tok, il y a plein de vidéos qui parlent de genre, de sexualité, d’identité), les jeunes peuvent entrer en connexion avec plein de gens, se rendre compte qu’il y a beaucoup de diversité et qu’il y a moyen de parler entre concernés."

"Moi je n’ai pas besoin de ces termes, mais ils ne me semblent pas négatifs pour autant, conclut-elle. Ils ne servent pas à diviser encore plus mais à se connecter encore plus à ce que l’on est et aux autres."