Héritage de Johnny Hallyday: petite victoire pour Laura et David avec le gel d'une part des Royalties

La part des revenus tirés des ventes d'albums du chanteur français qui devait revenir à ses deux aînés selon le droit français, soit 37.5% des sommes détenues par Universal, Warner et Sony, sera bloquée. Les juges des référés du tribunal de grande instance de Paris ont statué ce mardi. David Hallyday et Laura Smet avaient demandé le gel de trois quarts des revenus tirés des ventes d'albums du chanteur (soit leur part ainsi que celles de Jade et Joy, leurs soeurs). Ils contestent toujours le testament de leur père dans lequel il lègue tout à Laeticia et leurs deux filles.

Depuis un peu plus d'un an et la mort de la star française, la famille se déchire autour de l'héritage du chanteur. A coup d'actions en justice et d'une guerre médiatique qui n'en finit plus.

David Hallyday et Laura Smet réclamaient cette fois que les trois maisons de disque (majors Warner, Universal et Sony) qui ont accompagné Johnny Hallyday tout au long de sa carrière, mettent sous séquestre les trois quarts des revenus tirés des ventes d'albums du rockeur. Ils ont obtenu que ce soit fait pour 37,5% de ces Royalties.

A titre d'exemple, son album posthume sorti le 19 octobre, "Mon pays c'est l'amour", s'est notamment écoulé à plus d'un million d'exemplaires en quelques semaines. Un album dont la sortie avait été rendue incertaine par une autre action en justice de Laura Smet et David Hallyday. Ils réclamaient un droit de regard, finalement refusé par la justice.

Les deux aînés de Johnny Hallyday contestent cette fois le testament de leur père, rédigé en Californie et en anglais, signé le 11 juillet 2014, qui met en avant sa qualité de résident à Los Angeles et ne leur laisse rien, comme le droit américain l'autorise. Il avait donc choisi de cette manière de léguer l'ensemble de sa fortune à sa dernière épouse, Laeticia Hallyday, et leurs deux filles, Jade et Joy, sans rien laisser à ses deux aînés. Ces derniers ont entamé une bataille judiciaire pour réclamer leur part d'héritage, prévue dans le droit français.

Jusque-là, ils avaient obtenu le gel des droits d'auteur et des propriétés françaises du musicien. Ils ajoutent donc le gel d'une partie des revenus générés par la vente des disques de Johnny Hallyday.