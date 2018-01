Henri PFR est le grand gagnant des D6bels Music Awards 2018

Nommé à trois reprises, Henri PFR a raflé les trois trophées qu'il pouvait convoiter lors de la 3e cérémonie des D6bels Music Awards, qui se déroulait vendredi dans les studios de Média Rives à Liège. Le DJ s'est ainsi distingué dans les catégories "Dance & Electro" et "Artiste solo masculin". Quant à son titre "Until The End", il a été sacré "Hit de l'année". Le morceau "In The Mood" lui a par ailleurs valu un disque d'or.

"C'est incroyable. C'est la plus belle année de ma vie. Cette année, j'ai fait plein de choses que je n'aurais jamais pensé faire dans ma vie", a indiqué le jeune artiste sur scène, faisant référence à son concert à l'Ancienne Belgique, son set à Tomorrowland et sa prestation sur la Grand-Place de Bruxelles.

Blanche s'est imposée dans deux catégories

Blanche s'est quant à elle imposée dans deux catégories ("Pop" et "Révélation"), de même que Roméo Elvis X Le Motel ("Hip-Hop" et "Album" pour "Morale 2") et Mélanie De Biasio ("Auteur/Compositeur" et "Clip vidéo").

La cérémonie, ponctuée par des prestations d'artistes nommés ou invités (Alice on the Roof, Marc Pinilla,...), a par ailleurs couronné Noa Moon comme "Artiste solo féminine", Caballero & Jeanjass comme "Groupe", Tanguy Haesevoets comme "Musicien".

Le groupe Girls in Hawaii s'est quant à lui vu attribuer le trophée "Rock & Alternatif" et Baloji celui dans la catégorie "Concert".

Un prix d'honneur a par ailleurs été remis à Adamo pour sa carrière.

Tout au long de la soirée, plusieurs personnalités se sont succédées sur scène pour remettre les awards parmi lesquels l'acteur Fabrizio Rongione, le joueur de tennis Steve Darcis ainsi que des figures emblématiques de la RTBF comme Cathy Immelen, Elodie De Sélys, Benjamin Deceuninck ou encore Jérôme de Warzée.