Hélicoptère dans l'East River: 2 morts, 3 personnes en état critique

L'hélicoptère de tourisme qui s'est écrasé dimanche en début de soirée dans l'East River, à New York, transportait 6 personnes, ont relayé les médias américains sur base d'un point presse des autorités de la ville. L'appareil était submergé, à l'envers, quand les secours sont intervenus pour en libérer les occupants, dont deux sont décédés sur place.Si le pilote a réussi à se dégager lors du crash, et a pu être rapidement secouru, les 5 passagers étaient quant à eux arnachés à leur siège, ce qui a compliqué la tâche des secours, a expliqué dans la soirée le chef des pompiers, Daniel Nigro. Pour certains, il a fallu couper les liens qui les retenaient. Le décès de deux de ces personnes a été constaté sur place, tandis que les trois autres sont dans un état critiques, selon les médias américains. L'hélicoptère, un Eurocopter AS350 selon l'administration fédérale de l'aviation, appartenait à une société dénommée Liberty, qui organise des vols pour les touristes souhaitant survoler la ville. Selon le chef de la police James O'Neill, l'appareil avait été loué pour les besoins de photographes. Les autorités new-yorkaises n'ont cité dans l'immédiat aucune cause pour cet accident, indiquant simplement que l'autorité fédérale pour la sécurité dans les transports, le National Transportation Safety Board, était en charge de l'enquête.