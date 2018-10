Hector Bruyndonckx, l'ami de Jacques Brel sans lequel il n'aurait peut-être jamais chanté en public

Lettres, vidéos, et photos inédites. Découvrez Jacques Brel autrement, à travers de son amitié avec Hector Bruyndonckx, ce Bruxellois de 23 ans son aîné et fondateur du mouvement de jeunesse La Franche Cordée au sein duquel le Grand Jacques fit ses premiers tours de chant.

Cela fait 40 ans cette année que Jacques Brel est décédé. C'était le 9 octobre 1978. On connait tous les chansons, les concerts, et les films de l'un des Belges les plus célèbres de tous les temps! Ce que l'on connaît sans doute moins, c'est l’Homme, ses amis, ceux qui l'ont épaulé et guidé.

À travers l'émission Transversales et notre grand format, nous vous proposons de découvrir les liens d’amitié qui liaient Jacques Brel et Hector Bruyndonckx au sein de la Franche Cordée que Brel rejoignit en 1946 et dont la devise "Plus est en toi" accompagna "L'homme de la Mancha" tout au long de sa vie.

Un récit raconté à la première personne … par la petite fille d’Hector, notre journaliste Anne-Sophie Bruyndonckx, riche de documents inédits dont des lettres emplies d'espoir mais aussi de doutes, lues par Alex Vizorek.

=> Cliquez-ici ou sur l'image afin de découvrir notre grand format consacré à cette amitié