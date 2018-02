Hausse record des incidents antisémites aux Etats-Unis en 2017

Les Etats-Unis ont enregistré en 2017 pas moins de 1.986 incidents antisémites - harcèlement, vandalisme, agressions - un chiffre en hausse de 57% par rapport à 2016 et représentant la plus forte augmentation enregistrée depuis les années 1970, selon un rapport de l'Anti-Defamation League (ADL).

Alertes à la bombe, profanations de cimetières, manifestations de suprémacistes blancs ou harcèlement dans les écoles: Jonathan Greenblatt, le directeur national de l'ADL, une des grandes organisations de lutte contre l'antisémitisme, a mis cette augmentation sur le compte d'une polarisation croissante de la société américaine, illustrée par l'élection de Donald Trump.

"Ces incidents sont survenus à un moment où on assistait à un climat croissant d'incivilité, un renforcement des groupes haineux, et des divisions de plus en plus criantes au sein de notre société", a-t-il souligné dans un communiqué.

Selon l'ADL, les Etats les plus touchés ont été ceux de New York, de Californie, du New Jersey, du Massachusetts, de Floride, et de Pennsylvanie, où résident d'importantes communautés juives.

La communauté juive traumatisée

Les cas de harcèlement ont été les plus nombreux, avec quelque 1.015 recensements en 2017, soit une hausse de 41% par rapport à 2016.

Ils incluent notamment quelque 163 cas d'alertes à la bombe. Début 2017, le pays a notamment connu une vague d'alertes contre des écoles, des synagogues et des centres communautaires juifs qui ont semé l'angoisse dans de nombreuses familles.

Après cette vague, un jeune israélo-américain avait été arrêté en mars 2017 et inculpé pour avoir initié à lui seul plus de 150 alertes à la bombe.

Un autre homme, originaire du Missouri, avait été arrêté pour avoir menacé au moins huit centres communautaires, afin de nuire à une ex-petite amie.

"Quelle que soit la motivation des coupables, la communauté juive a été traumatisée par ces attaques contre ses institutions", souligne le rapport, en expliquant pourquoi ils avaient leur place parmi les incidents antisémites de l'année.

Les cas de vandalisme ont quant à eux représenté près de la moitié des incidents recensés (952 cas), et constituent la catégorie qui a le plus augmenté (+86%).

Les écoles, de la maternelle au lycée, ont été particulièrement visées. Les cas de vandalisme y ont été multipliés par deux, consistant dans une majorité de cas de croix gammées souvent accompagnées de phrases à la gloire d'Hitler ou appelant à tuer des Juifs, selon le rapport.

Les agressions, elles, ont "heureusement baissé en 2017", avec 19 recensées en 2017 contre 36 en 2016, selon le rapport.