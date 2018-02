Hausse importante des primes énergie et rénovation en Wallonie

A quelques jours de l’ouverture du salon Batibouw, c’est une bonne nouvelle si vous habitez en Wallonie: le gouvernement régional annonce l’augmentation des primes à la rénovation ou à l’amélioration des performances énergétiques des habitations.

"Nous sommes partis d’un constat: les primes actuelles sont méconnues et donc sous-utilisées par les ménages, expliquent les ministres Valérie De Bue (MR, logement) et Jean-Luc Crucke (MR, énergie). Or, elles permettent au citoyen d'améliorer le confort de son logement tout en réduisant sa facture d'énergie, et à la Wallonie d’atteindre les objectifs énergétiques fixés par l’Europe". Dans les chiffres, l’enveloppe annuelle globale de ces primes est de près de 50 millions d’euros, mais à peine la moitié environ a été utilisée en 2017.

"Effectivement, les gens ont un peu perdu de vue l’existence de primes, confirme François Radelet, chef d’une entreprise spécialisée dans l’isolation des bâtiments. Du coup, nous sommes moins sollicités. L’an dernier, notre chiffre d’affaires a diminué de plus de 30%".