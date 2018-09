Hausse des tentatives de suicide chez les enfants réfugiés à Lesbos

Médecins Sans Frontières (MSF) observe une hausse des tentatives de suicide et d'automutilation chez les enfants réfugiés dans le camp de Moria, à Lesbos (Grèce). L'ONG appelle à "l'évacuation d'urgence de toutes les personnes vulnérables, en particulier des enfants, vers un hébergement sur le continent grec et au sein de l'Union européenne".

Urgence "sans précédent"

La surpopulation dans le camp de Moria, qui accueille 9.000 réfugiés pour une capacité maximale de 3.100 personnes, crée "une urgence sanitaire et en santé mentale sans précédent chez les hommes, les femmes et surtout chez les enfants", alerte MSF dans un communiqué.

Résultat: l'ONG constate "chaque semaine" des cas d'adolescents qui ont tenté de se suicider ou de s'automutiler. De nombreux incidents "critiques" se déclarent également à cause de la violence et "du manque d'accès aux soins médicaux d'urgence", dénonce MSF.

"Ces enfants viennent de pays en guerre, où ils ont connu la violence extrême et des traumatismes. Plutôt que de recevoir des soins et une protection en Europe, ils subissent à la place en permanence la peur, le stress et des épisodes de violence, y compris des violences sexuelles", déclare Declan Barry, coordinateur médical MSF en Grèce, cité dans le communiqué.

L'insalubrité du camp provoque également "de nombreux cas de diarrhée récurrente et d'infections cutanées chez les enfants de tous âges. (...) Le risque d'épidémie est très élevé", poursuit-il.

"Il est temps d'évacuer immédiatement les personnes les plus vulnérables vers des logements sûrs dans d'autres pays européens", estime dans le communiqué Louise Roland-Gosselin, cheffe de mission pour MSF en Grèce. Il faut "mettre un terme à ce cycle sans fin de décongestions d'urgence et aux terribles conditions dont nous continuons à être témoins à Moria", conclut-elle.

En décembre dernier, une avocate belge avait raconté les conditions de vie dans le camp.