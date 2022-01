Hausse des prix de l'énergie : les bénéficiaires du tarif social de l'électricité recevront 80 euros

Les citoyens qui avaient droit au 30 septembre au tarif social pour l'électricité recevront un forfait unique de 80 euros, annonce vendredi le SPF Économie dans un communiqué. L'administration justifie ce subside par "des prix exceptionnellement élevés de l'énergie en 2021". "Grâce à ce forfait, près d'un million de familles verront leurs coûts de consommation d'énergie diminuer immédiatement", commente Pierre-Yves Dermagne, ministre de l'Économie.

Le montant sera directement et automatiquement versé par le fournisseur qui approvisionnait le bénéficiaire en électricité au 30 septembre 2021. Aucune demande spécifique ne doit donc être introduite. Le fournisseur d'énergie communiquera au plus tard le 31 janvier et le montant devra ensuite être payé au plus tard dans les 12 jours ouvrables suivants.

►►► À lire aussi : Facture d’énergie : une situation compliquée pour de nombreux ménages et fournisseurs et cela pourrait durer

Le SPF a par ailleurs confirmé que les clients énergie qui ont droit au premier trimestre 2022 à une intervention majorée bénéficieront du tarif social jusqu'au 31 mars 2022 inclus. Cette mesure était tout d'abord d'application entre février 2021 et le 31 décembre 2021 inclus, mais elle est désormais prolongée de 3 mois.