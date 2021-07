Hausse des cas de Covid en Belgique : vers des contrôles plus stricts au retour de zones rouges

Afin de mieux gérer la progression de l’épidémie de coronavirus en Belgique, il est nécessaire de mieux contrôler les voyageurs de retour en Belgique, en particulier s’ils reviennent de zones rouges, là où le vrius circule de façon importante comme en Espagne ou au Portugal : plusieurs responsables politiques se sont exprimés en ce sens ce dimanche. C’est le cas du commissaire Corona Pedro Facon, mais aussi du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke et de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden.

"Les lignes de défense pour la gestion des risques, dans les domaines de la prévention et de la sensibilisation, des règles de voyage, des tests, de la gestion des épidémies, du suivi des contacts, du suivi de l’isolement et de la quarantaine, etc. doivent être maintenues et renforcées sur différents fronts" avait écrit ce matin Pedro Facon dans un fil Twitter sur l’attitude à adopter face à la hausse actuelle des cas détectés en Belgique.