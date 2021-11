Hausse des cas de coronavirus et tracing débordé : les médecins demandent que les cas contacts puissent obtenir un test gratuit en ligne

"Je suis médecin depuis 30 ans et je n’avais jamais connu ça", explique le docteur David Simon, généraliste et administrateur de l’ABSyM. "Dès le lundi matin, mon agenda est rempli jusqu’au mercredi soir 21 heures. Or, bon nombre de patients qui prennent rendez-vous ne sont pas malades, ils ont juste côtoyé une personne positive et ils viennent demander un code pour pouvoir passer un test gratuit, ce qui représente pour nous de la paperasse et du temps perdu. Or, d’autres patients auraient besoin de nos soins mais nous devons les faire patienter plusieurs jours, ce qui pose un problème de santé publique."

Normalement, ces personnes qui ont approché des malades du covid sont alertées par le dispositif du tracing qui leur communique par SMS un code pour se faire tester. Mais le système connaît actuellement des ratés, la coordinatrice interfédérale du testing, Karine Moykens, le reconnaît : "L’augmentation des cas de Covid provoque effectivement un engorgement du tracing, nos services sont débordés, ils n’arrivent plus à contacter dans les 24 heures comme prévu les personnes malades ni les personnes qui les ont côtoyées et qui sont donc considérées à hauts risques. Le phénomène est surtout flagrant en Wallonie et en Flandre, à Bruxelles, on arrive encore à gérer et à respecter les délais. Nous cherchons des solutions."