Hausse de l'usage du vélo, de la marche : le transport public grand perdant de la crise du coronavirus selon la VUB

Supprimer des voies de circulation, une issue pour la mobilité ? - Le Scan - 25/05/2020 Plusieurs villes ont décidé de créer de nombreuses pistes cyclables. Le but est de laisser plus de places aux piétons et cyclistes pour respecter la distanciation sociale et accueillir des gens qui n’oseront plus prendre les transports en commun. C’est le cas aussi chez nous à Bruxelles, avec 40 km de piste cyclable. Et ça ne plait pas à tout le monde. Instinctivement, on peut penser qu’enlever une bande de circulation créera plus d’embouteillages. Mais est-ce vraiment le cas ? C'est la question du SCAN de ce lundi. Il est signé Guillaume Woelfle.